مشاهد في عزاء هيثم أحمد زكى .. حضور النجوم وانهيار خطيبته.. وأول ظهور لشقيقه.. حجاب شهيرة وسهير رمزى يثيران الجدل.. فيديو وصور

انهيار خطيبة هيثم زكى وشيرى عادل وسمية الألفى

ظهور نادر لـ نورا وسمير رمزى وشهيرة

أول ظهور لشقيق هيثم أحمد زكى من والدته

شهد عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى لحظات من الحزن وانهيار بعض الفنانين من البكاء الشديد وظهور نادر لبعض النجوم الذين ابتعدوا إلى حد كبير عن الأضواء.كما شهد عزاء هيثم احمد زكى الظهور الأول لشقيقه من والدته الذى يدعى رامى عز الدين بركات والذى حضر إلى القاهرة قادما من لندن وكان فى استقباله الفنانة مى نور الشريف والفنانة المعتزلة نورا.وكان الظهور النادر لـ 4 نساء وهن: سمية الألفى وشهيرة وسهير رمزى اللتان ظهرا بالحجاب، بعد أن قرارا خلعه، ونورا حيث حرصن على تقديم واجب العزاء الذى يقام فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.وقد بدت علامات الحزن وانهارت بعضهن فى البكاء بعد رحيل الفنان الشاب والذى كان بمثابة صدمة كبيرة للوسط الفنى.وبدا على خطيبة هيثم أحمد زكى انجى سلامة علامات البكاء الشديد وكان فى استقبال الحضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.وحضر العزاء عدد كبير من النجوم ولعل من ابرزهم محمد هنيدى واحمد السقا وحسن الرداد وأحمد بدير ووفاء عامر وصابرين وسمية الخشاب ومنى زكى ومحمد رمضان وتامر حسنى وعفاف شعيب ومصطفى شعبان.كما حضر كل من درة وكندة علوش وعمرو يوسف وصلاح عبد الله ورجاء الجداوي ، و الفنانون محمد أنور و باسم سمرة ، ومحمد رجب، وشهيرة وناهد السباعي، ومحمد عادل امام، واحمد حلمى، والفنانة هنا شيحة والفنانة ماجدة زكى وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ومي نور الشريف، وهشام سليم، وخالد سرحان.وكان قد توفى الفنان هيثم أحمد زكى بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية فى منزله بالشيخ زايد وتم تشييع الجثمان يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود وحضره عدد كبير من النجوم.وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.