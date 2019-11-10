اخبار التوك شو.. أحمد موسى بعد تعافيه من المرض: وحشتوني جدا.. انخفاض جديد في سعر الدولار

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
انخفاض جديد في سعر الدولار بسبب تراجع معدل التضخم
قال فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن تقرير بلومبرج عن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى في مصر شهادة تؤكد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم.
وأضاف فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نشهد انخفاضا في معدل التضخم بنسبة كبيرة منذ بداية عام 2019 وسيستمر انخفاض معدل التضخم بعد انتعاش السياحة و الاكتفاء ذاتيا من الغاز وتصديره للخارج.
وحشتوني جدا.. أول تعليق من أحمد موسى بعد تعافيه من المرض وعودته إلى الشاشة
علق الإعلامي أحمد موسى، على فترة غيابه بسبب مرضه، قائلا:" وحشتوني جدا وحملتوني مسؤولية أكبر من التي كنت اتحملها ".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مكنتش متخيل إن لما الواحد يغيب لمدة يوم او اتنين لظرف طاريء إنه هيلاقي الناس تسأل عليه ".
زكي بدر يفضح ايمن نور بمجلس الشعب في فبركة صور تعذيب
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو نادرا لوزير الداخلية الاسبق الراحل اللواء زكي بدر وهو يفضح أيمن نور بسبب تزوير وفبركة لصور تعذيب قيلت انها لمواطنين تعرضوا لها على يد الشرطة.
بياكل كتير .. زيادة وزن حازم أبو إسماعيل 50 كيلو في السجن
ال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي حازم ابو اسماعيل وزنه زاد 50 كيلو جرام في السجن، مضيفا:" أبو إسماعيل بياكل كتير ويتم مراعاة حقوق الإنسان في السجون".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر خطفت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية والجيش انقذها"، مضيفا:" الحالة الحقوقية في مصر جيدة ولا يوجد بها سلبيات ".
حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى كافة العاملين في مطار شرم الشيخ للتعامل باحترافية مع حريق نشب بإطارات طائرة أوكرانية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العاملين في مطار شرم الشيخ تحركوا على الفور للتعامل مع الحريق واظهروا كفاءة في التعامل ونجحوا في إخماد الحريق بإحترافية كبيرة.
ابن عمة هيثم أحمد زكي: أشرف زكي قال مفيش حد من أهله بطريقة عفوية والناس فهمتها غلط
قال "شريف" ابن عمة الفنان الراحل "هيثم أحمد زكي"، إن الفنان "أشرف زكي" نقيب الممثلين تدخل لتسليمهم الجثمان الخاص بالراحل "هيثم زكي"، حيث لم يكن لهم أي صفة رسمية لاستلامه.
ونوه "شريف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "on e"، إلى أن الطريقة العفوية التي صرح بها النقيب "أشرف زكي" وصلت لبعض المشاهدين بطريقة خاطئة، لافتا إلي أنهم كانوا أول الحضور فى العزاء الخاص بالفنان.
انخفاض جديد في سعر الدولار بسبب تراجع معدل التضخم
قال فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن تقرير بلومبرج عن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى في مصر شهادة تؤكد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم.
وأضاف فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نشهد انخفاضا في معدل التضخم بنسبة كبيرة منذ بداية عام 2019 وسيستمر انخفاض معدل التضخم بعد انتعاش السياحة و الاكتفاء ذاتيا من الغاز وتصديره للخارج.
وحشتوني جدا.. أول تعليق من أحمد موسى بعد تعافيه من المرض وعودته إلى الشاشة
علق الإعلامي أحمد موسى، على فترة غيابه بسبب مرضه، قائلا:" وحشتوني جدا وحملتوني مسؤولية أكبر من التي كنت اتحملها ".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مكنتش متخيل إن لما الواحد يغيب لمدة يوم او اتنين لظرف طاريء إنه هيلاقي الناس تسأل عليه ".
زكي بدر يفضح ايمن نور بمجلس الشعب في فبركة صور تعذيب
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو نادرا لوزير الداخلية الاسبق الراحل اللواء زكي بدر وهو يفضح أيمن نور بسبب تزوير وفبركة لصور تعذيب قيلت انها لمواطنين تعرضوا لها على يد الشرطة.
بياكل كتير .. زيادة وزن حازم أبو إسماعيل 50 كيلو في السجن
ال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي حازم ابو اسماعيل وزنه زاد 50 كيلو جرام في السجن، مضيفا:" أبو إسماعيل بياكل كتير ويتم مراعاة حقوق الإنسان في السجون".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر خطفت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية والجيش انقذها"، مضيفا:" الحالة الحقوقية في مصر جيدة ولا يوجد بها سلبيات ".
حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى كافة العاملين في مطار شرم الشيخ للتعامل باحترافية مع حريق نشب بإطارات طائرة أوكرانية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العاملين في مطار شرم الشيخ تحركوا على الفور للتعامل مع الحريق واظهروا كفاءة في التعامل ونجحوا في إخماد الحريق بإحترافية كبيرة.
ابن عمة هيثم أحمد زكي: أشرف زكي قال مفيش حد من أهله بطريقة عفوية والناس فهمتها غلط
قال "شريف" ابن عمة الفنان الراحل "هيثم أحمد زكي"، إن الفنان "أشرف زكي" نقيب الممثلين تدخل لتسليمهم الجثمان الخاص بالراحل "هيثم زكي"، حيث لم يكن لهم أي صفة رسمية لاستلامه.
ونوه "شريف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "on e"، إلى أن الطريقة العفوية التي صرح بها النقيب "أشرف زكي" وصلت لبعض المشاهدين بطريقة خاطئة، لافتا إلي أنهم كانوا أول الحضور فى العزاء الخاص بالفنان.