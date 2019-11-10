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رياضة

حتحوت عن قرارات اتحاد السلة ضد الأهلي والزمالك: لو ينفع لاعيبة تتشطب ياريت.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
جانب من ازمة الزمالك
جانب من ازمة الزمالك والاهلي فى كرة السلة
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي والزمالك غير راضين على عقوبات الاتحاد المصري لكرة السلة بعد المشكلة التي حدثت بين الفريقين التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضى بمقر النادي بالجزيرة فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل نادي يرى أن هناك مبالغة في العقوبات والقرارات الصادرة بحقهم من جانب اتحاد السلة بعد المشاجرة التي حدثت بين الفريقين والتي فاز بها الأهلي على حساب الزمالك بفارق 12 نقطة.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن الأهلي يرى أن الاتحاد عاقب لاعبيه لأنهم قاموا من على دكة الاحتياطي للدفاع عن نفسهم، أما الزمالك يرى أن هناك مبالغة في العقوبات.

وتابع الإعلامي حتحوت: «لو ينفع لاعيبه تتشطب ياريت»، والزمالك اعترض على زيادة العقوبات على لاعبيه عن الأهلي، مؤكدا أن بداية الأزمة كانت من جانب لاعبي الزمالك.
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