بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة مثيرة وجريئة.



وظهرت مايا دياب بفستان تايجر ذهبي اللون ، مكشوف من الأكتاف ، ويغطي الفستان ساقيها بالكامل، إلا أن به فتحة من أحد الساقين فوق الركبة.



اعتمدت مايا دياب على وضع لمسات بسيطة من المكياج الجذاب الذى ارتكز على ايلينر العيون وأحمر الشفاه، وانتلعت فى قدميها حذاء مكشوفا ذات الكعب العالى.



هذا التصميم يشبه تصميمات "فيكتوريا سيكرت" العالمية، وكانت اعتمدت مايا تسريحة شعر مموج على جانب واحد والتقطت الصورة جالسة لتبرز تصميم الفستان.

