اخبار الفن.. رانيا يوسف ترتدى الحجاب في صندوق الدنيا .. وأول ظهور لشقيق هيثم أحمد زكى وانهيار خطيبته.. ونقل هادى الجيار إلى المستشفى

حرصت الفنانة الكبيرة شهيرة على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والذى يقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.





انهيار خطيبة هيثم أحمد زكى من البكاء فى العزاء .. صور



بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل هيثم احمد زكى الذى يقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وبدا على خطيبة هيثم أحمد زكى انجى سلامة علامات البكاء الشديد وكان فى استقبال الحضور الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين.



بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل هيثم احمد زكى الذى يقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.وبدا على خطيبة هيثم أحمد زكى انجى سلامة علامات البكاء الشديد وكان فى استقبال الحضور الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين.





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