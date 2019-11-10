AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر: يجب تحسين أداء المنتخب الأولمبي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
جانب من لقاء منتخب
جانب من لقاء منتخب مصر الاولمبي ومالي
Advertisements
حسن العمدة
أشاد فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، بأداء منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال فاروق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المنتخب الأولمبي عبر عن نفسه بشكل جيد أمام مالي، لكنه يحتاج لتحسين الأداء في المباريات المقبلة".

وأضاف: "المنتخب الأولمبي بدأ البطولة بشكل جيد لكن نتمنى التحسن بالفترة المقبلة.. المنتخب خاض الشوط الأول بفنيات والثاني بمعنويات أمام مالي".

واختتم: "خروج ناصر ماهر أثر سلبا في الأداء، لأنه هو ومصطفى محمد ورمضان صبحي محور أداء المنتخب".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل لـ فرج عامر عقب إصابة ناصر ماهر مع المنتخب

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

ربيع ياسين: لاعبو المنتخب الأولمبي رجالة.. وأبو الفتوح ورمضان صبحي مكسب المباراة.. فيديو

ربيع ياسين يرشح محمد صلاح وصالح جمعة للانضمام للمنتخب الأوليمبي حال التأهل لـ طوكيو.. فيديو

كلمة حق.. نجم الأهلي السابق: المنتخب الأول ينتظر مصطفى محمد

لاعب الزمالك السابق: لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب الأولمبي.. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر وقف التعامل مع ناديي سموحة ووادي دجلة.. تفاصيل

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

برصيد 157 هدفا.. بنزيما يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتخطى بوشكاش

يجب تناولها فورًا.. 3 أنواع من الفاكهة لتحسين الحالة المزاجية | تعرف عليها

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

تفاصيل القبض على شخص تركي حاول سرقة آثار الحرمين الشريفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب

تويتر يتخذ إجراءً صارمًا بحظر جميع الإعلانات السياسية لهذا السبب

رجل الأعمال يزيد الراجحي.. بطولة جديدة وزعامة مستمرة.. سفير التبرع يحصد المركز الأول لرالي العلا نيوم