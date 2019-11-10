فاروق جعفر: يجب تحسين أداء المنتخب الأولمبي

أشاد فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، بأداء منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وقال فاروق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المنتخب الأولمبي عبر عن نفسه بشكل جيد أمام مالي، لكنه يحتاج لتحسين الأداء في المباريات المقبلة".



وأضاف: "المنتخب الأولمبي بدأ البطولة بشكل جيد لكن نتمنى التحسن بالفترة المقبلة.. المنتخب خاض الشوط الأول بفنيات والثاني بمعنويات أمام مالي".



واختتم: "خروج ناصر ماهر أثر سلبا في الأداء، لأنه هو ومصطفى محمد ورمضان صبحي محور أداء المنتخب".

