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رياضة

مدرب الاتحاد: أتمنى تطور أداء المنتخب الأولمبي .. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
جانب من لقاء منتخب
جانب من لقاء منتخب مصر الاولمبي ومالي
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حسن العمدة
قال محمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، إن المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، كانت صعبة.

وأضاف محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب يضم عناصر متميزة من اللاعبين.

وتمنى محمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، أن يتطور أداء الفراعنة خلال المباراتين المقبلتين متوقعا استمرار الفريق ليصل إلى المباراة النهائية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وطالب إبراهيم بضرورة التركيز على المرمى بشكل أكثر، مع ضرورة أن تزيد الكثافة العديدية في منتصف الملعب، مع اقتراب رمضان صبحي من المرمى بشكل أكبر، موضحا أن المباراة الافتتاحية أمام مالي كان خط الهجوم المنتخب بعيدا عن مرمى المنافس.
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