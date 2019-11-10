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طبيب نفسى عن وفاة هيثم أحمد زكي: الوحدة قاتلة.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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هاني حسين
قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، تعليقا على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إن الوحدة قاتلة، وهناك دراسة حديثة تؤكد أن الذين يعانون من الوحدة لفترات طويلة يكونون عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 30%.

وأضاف محمد المهدي في تصريحات تليفزيونية: "تزيد الإصابة بجلطات القلب وارتفاع ضغط الدم بنسبة 29% للذين يعانون من الوحدة، كما يضطرب جهاز المناعة بنسب مرتفعة ويكون لديهم قابلية للالتهابات واضطراب القولون العصبي والإصابة بالسرطان والاكتئاب والقلق".

وتابع محمد المهدي: "وفاة جدة هيثم أحمد زكي أثرت فيه لأنها كانت ترعاه رعاية مباشرة، والذكريات المؤلمة في وجود الوحدة تؤثر عليه تأثير بالغ، وهيثم أحمد زكي كان يتحدث ويبتسم ولكنه يخفي الألم وكان وحيد وسط الزحام"، مضيفا:" مكنش فيه حد بجانب هيثم أحمد زكي طوال حياته خاصة بعد وفاة جدته".
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