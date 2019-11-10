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مرأة

طريقة عمل المشبك بـ المنزل مثل الجاهز

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
مشبك
مشبك
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المشبك بالمنزل، بأقل التكاليف وفى أسرع وقت.

مقادير طريقة عمل المشبك:
1 كوب دقيق
نصف كوب نشا
1 ملعقة خميرة
سكر معقود
ملح

طريقة عمل المشبك:

* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.
* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.
* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه .
*ضعيه فى عسل ثقيل ثم اخرجيه منه ويقدم بعد أن يصفى.
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