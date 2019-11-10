طريقة عمل المشبك بـ المنزل مثل الجاهز

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المشبك بالمنزل، بأقل التكاليف وفى أسرع وقت.



مقادير طريقة عمل المشبك:

1 كوب دقيق

نصف كوب نشا

1 ملعقة خميرة

سكر معقود

ملح



طريقة عمل المشبك:



* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.

* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.

* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه .

*ضعيه فى عسل ثقيل ثم اخرجيه منه ويقدم بعد أن يصفى.