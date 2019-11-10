كواليس اجتماع عقوبات سلة الأهلي والزمالك.. أبو فريخة: العقوبات متوسطة لهذا السبب

تحدث مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن كواليس العقوبات الصادرة ضد الأهلي والزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر.



وقال مجدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الغالبية من لاعبي الزمالك أخطأوا، لاعب واحد بس من الأهلي اللي شال كرسي وحدفه".



وأضاف: "خلال اجتماع مجلس الادارة استمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، استعرضنا جميع الفيديوهات الموجودة على السوشيال ميديا وناقشنا تصرف كل لاعب".



وتابع: "اللي كان بيحوش ولم يصدر منه أي تصرف سلبي لم يتعرض للعقاب.. تقرير حكم المباراة ذكر أسامي لاعبي الاهلي والزمالك بأنهم لم يرتبكوا أي أخطاء ولم يتعرضوا لأي عقوبة".



واختتم: "العقوبات متوسطة على الفريقين وليست مغلظة، هذه رسالة تحذيرية للفريقين ولباقي الفرق،خسارة مباراة مش نهاية العالم".

