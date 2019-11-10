فاروق جعفر: مصطفى محمد يمتلك كل مهارات المهاجم.. فيديو

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إن المنتخب الأوليمبي يحتاج إلى تحسين أداءه خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في القاهرة.



وأضاف فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سوء أداء مصر أمام مالي في افتتاح البطولة الإفريقية أمر طبيعي، فالأعمار السنية للاعبين في المنتخب الأوليمبي لم تصل إلى مرحلة النضج بعد.



وكشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب المصري كان من الممكن أن يحقق بداية جيدة أمام مالي في المباراة الافتتاحية للبطولة، موضحا أن خروج ناصر ماهر من المباراة أثر على منتصف ملعب الفراعنة.



وتابع فاروق جعفر، أن الثنائي رمضان صبحي ومصطفى محمد محور أداء المنتخب، مطالبا الزمالك بالحفاظ على مصطفى محمد كونه يمتلك جميع مهارات المهاجم ويستخدم كل مهاراته للتسجيل.

