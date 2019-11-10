خلال الطرح الأول.. أرامكو تعلن بيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستبيع نسبة 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد خلال الطرح العام الأولي. وذلك بحسب ما ورد في نشرة طرح أرامكو.



وكانت شركة النفط السعودية أرامكو قد أصدرت في وقت سابق من مساء السبت نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.



وقالت الشركة في نشرة الاكتتاب العام لأسهمها إن النطاق المستهدف للأسهم التي سيتم طرحها(بيعها) للمستثمرين الأفراد ستصل إلى 0.5%.



وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 04/12/2019.



وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17/11/2019، وتنتهي بحلول نهاية 28/11/2019.

