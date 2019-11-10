هل يجب تركيب الملصق الإلكتروني للسيارة الآن أم في موعد الترخيص

قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إن الملصق الإلكتروني الخاص بترخيص السيارات، مبني علي بنية تحتية كبيرة وغرفة عمليات علي أعلى مستوي، لمتابعة كل الطرق الموجودة داخل الجمهورية.





ونوه "عبد الوهاب"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن الملصق الإلكتروني الجديد يساعد علي مراقبة ومتابعة الطرق بشكل كبير في مصر.



وأشار اللواء "صلاح عبد الوهاب"، إلي أهمية تركيبة بشكل عاجل، تفاديا للتكدس والزحام داخل إدارات المرور بعد إجبار السائقين علي تركيبة.



