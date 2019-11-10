موجز أخبار السيارات..تفاصيل إيقاف استيراد دفعات جديدة لسوبارو..إيقاف الطرق الصحراوية بسبب الشبورة..وتعرف علي أقوى سيارات دفع رباعي 2020

تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا وملحوظا في مصر والعالم كله، ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.
وحرصا من موقع صدى البلد نعرض لقرائنا الأعزاء كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.
أسعار خيالية.. أقوى 7 سيارات دفع رباعي لعام 2020
تتطلب سيارات الدفع الرباعي تنازلات كبيرة عندما يتعلق الأمر بتوفير الوقود أو جودة القيادة، لكن بعض أكبر سيارات الدفع الرباعي في السوق تحقق توازنًا جيدًا بين معايير الشراء الرئيسية ، مع توفير مساحة كبيرة لجميع أفراد الأسرة ومستلزماتهم.
ووفقا لموقع موتورتريند تعرف على أفضل سيارات الدفع الرباعي الكبيرة في السوق لعام 2020
شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني
عملت شركة لامبورجيني علي مدار عقود من الزمن علي إنتاج عدد من السيارات الرياضية القوية، منذ تأسيس تلك السيارة الإيطالية عام 1963.
في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي أغرب الموديلات التي أنتجتها شركة لامبورجيني الإيطالية.
على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد
صمم الأمريكي ستيف بريثويت "أكبر سيارة على شكل موزة" باستخدام قطع غيار سيارة بيك آب فورد F-150، لكن رغم نجاحه في تصميمها وتوجهه في رحلة طويلة بها إلى ولاية تكساس، قام شرطي بإيقافه وسحب رخصة القيادة الخاصة به.
مخزون راكد.. وكيل سيارات سوبارو فى مصر يوقف استيراد دفعات جديدة منها..تفاصيل
قررت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل سوبارو في مصر قرر عدم استيراد المزيد سيارات سوبارو إلى مصر خلال الفترة الحالية.
الشتاء يصل على الطرق الصحراوية.. استعدادات مكثفة في المرور.. إغلاق طرق بسبب الشبورة.. انتشار سيارات الإغاثة والأوناش للتدخل
أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح ، السبت، طرق الكريمات الصحراوي الشرقي والقاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بسبب انعدام الرؤية وظهور الشبورة المائية.
وحرصا من موقع صدى البلد نعرض لقرائنا الأعزاء كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.
أسعار خيالية.. أقوى 7 سيارات دفع رباعي لعام 2020
تتطلب سيارات الدفع الرباعي تنازلات كبيرة عندما يتعلق الأمر بتوفير الوقود أو جودة القيادة، لكن بعض أكبر سيارات الدفع الرباعي في السوق تحقق توازنًا جيدًا بين معايير الشراء الرئيسية ، مع توفير مساحة كبيرة لجميع أفراد الأسرة ومستلزماتهم.
ووفقا لموقع موتورتريند تعرف على أفضل سيارات الدفع الرباعي الكبيرة في السوق لعام 2020
شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني
عملت شركة لامبورجيني علي مدار عقود من الزمن علي إنتاج عدد من السيارات الرياضية القوية، منذ تأسيس تلك السيارة الإيطالية عام 1963.
في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي أغرب الموديلات التي أنتجتها شركة لامبورجيني الإيطالية.
على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد
صمم الأمريكي ستيف بريثويت "أكبر سيارة على شكل موزة" باستخدام قطع غيار سيارة بيك آب فورد F-150، لكن رغم نجاحه في تصميمها وتوجهه في رحلة طويلة بها إلى ولاية تكساس، قام شرطي بإيقافه وسحب رخصة القيادة الخاصة به.
مخزون راكد.. وكيل سيارات سوبارو فى مصر يوقف استيراد دفعات جديدة منها..تفاصيل
قررت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل سوبارو في مصر قرر عدم استيراد المزيد سيارات سوبارو إلى مصر خلال الفترة الحالية.
الشتاء يصل على الطرق الصحراوية.. استعدادات مكثفة في المرور.. إغلاق طرق بسبب الشبورة.. انتشار سيارات الإغاثة والأوناش للتدخل
أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح ، السبت، طرق الكريمات الصحراوي الشرقي والقاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بسبب انعدام الرؤية وظهور الشبورة المائية.