وصفة طبيعية بأقل التكاليف تعيد إنبات فراغات الشعر وتمنع تساقطه

كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن وصفة طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وإنباته من جديد، وتتمثل فيما يلي:



مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:



2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2-4 فصوص ثوم



طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وانباته من جديد:



فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.



يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.