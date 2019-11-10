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محافظات

ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
وجه رجال التجارة الداخلية والرقابة التجارية بمديرية تموين البحيرة ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع ومافيا بين الأسمدة والمغذيات والمبيدات منتهية الصلاحية وتمكنوا من ضبط 20 طنا من المبيدات والأسمدة بأنواع مختلفة بداخل إحدى الشركات بناحية الطريق الدولي العلمين بدائرة مركز وادى النطرون.

وكانت حملة مكبرة استمرت أكثر من ١٥ ساعة بالظهير الصحراوى نفذها مفتشو التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة بالتنسيق مع إدارة وادى النطرون التموينية قد تمكنت من مداهمة مصنع أسمدة ومبيدات ومغذيات زراعية بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وضبط أكبر كمية مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية ويعاد تدويرها مرة أخرى تقدر بكميات تصل إلى ٢٠ طنا من المبيدات بأنواع مختلفة داخل إحدى الشركات بناحية الطريق الدولي العلمين.

وتم نقل وتحميل تلك الكميات على 6 سيارات نقل والتحفظ عليها ومصادرتها بأحد المخازن لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم شن الحملة تحت إشراف المحاسب إسماعيل شلبي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية وشارك فيها كل من سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية، ومفتشى الرقابة.
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
ضبط 20 طن مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
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