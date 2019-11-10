عمرو يوسف عن أشرف زكى: مفيش كلام يوصف جدعنته

نشر الفنان عمرو يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، صورة لنقيب الممثلين أشرف زكى .
وعلق على الصورة قائلاً : "د.اشرف ذكي ، الرجل الذي لا ينام .. الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنة ورجولة الراجل ده .. مجهود ومحبة ودعم للصغير قبل الكبير".
واستكمل : " الحقيقة سند وضهر وموجود لأي حد في أي وقت، مش بس وقفته مع هيثم احمدزكي بس وقفته مع أي حد يحتاجه، تليفونه مفتوح ٢٤ ساعة، شكراً يا حبيبنا يا محترم".
وعلق على الصورة قائلاً : "د.اشرف ذكي ، الرجل الذي لا ينام .. الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنة ورجولة الراجل ده .. مجهود ومحبة ودعم للصغير قبل الكبير".
واستكمل : " الحقيقة سند وضهر وموجود لأي حد في أي وقت، مش بس وقفته مع هيثم احمدزكي بس وقفته مع أي حد يحتاجه، تليفونه مفتوح ٢٤ ساعة، شكراً يا حبيبنا يا محترم".