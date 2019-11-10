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فن

عمرو يوسف عن أشرف زكى: مفيش كلام يوصف جدعنته

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:08 ص
احمد البهى
نشر الفنان عمرو يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، صورة لنقيب الممثلين أشرف زكى .

وعلق على الصورة قائلاً : "د.اشرف ذكي ، الرجل الذي لا ينام .. الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنة ورجولة الراجل ده .. مجهود ومحبة ودعم للصغير قبل الكبير".

واستكمل : " الحقيقة سند وضهر وموجود لأي حد في أي وقت، مش بس وقفته مع هيثم احمدزكي بس وقفته مع أي حد يحتاجه، تليفونه مفتوح ٢٤ ساعة، شكراً يا حبيبنا يا محترم".

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