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رياضة

لاعب المنتخب: أعتذر للجماهير عن إضاعة الفرص في مباراة ليبيريا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
صدى البلد
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نور عادل
أبدى أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الأول، رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراة المنتخب الودية امام ليبيريا، التي اقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وقال زيزو، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون سبورت": "سعيد بالاداء الذي ظهرت عليه خلال المباراة الأولى لي مع المنتخب، وبعتذر للجماهير المصرية عن الفرص الكثيرة التي أضعتها في مواجهة ليبيريا"، مضيفا :"اسعى في الأيام المقبلة لعلاج أزمة إهدار الفرص السهلة".

وأضاف: "نركز حاليا على مواجهة كينيا، المقرر لها 14 نوفمبر الجاري، واتمنى المشاركة بشكل أساسي في المباراة".
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