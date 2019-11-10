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ثقافة

30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم المتحف الإسلامي إحتفالية، أمس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور وإشراف من الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف والدكتورة ولاء النبراوي وأحمد صيام وكيلي المتحف.

تضمنت الاحتفالية ورشة عمل لعروسة المولد بمشاركة عدد من الأطفال، كما شارك فرع ثقافة القاهرة بورشة فنية عن المولد النبوي لذوي الاحتياجات الخاصة.

أشرف على ورشة ذوي الإحتياجات الخاصة علي ماهر،وتم عمل نموذج محاكاة عن المولد النبوي الشريف من وحي التراث،كما شهدت ساحة المتحف عرضا للتنورة لاقي إعجاب الزوار.

كما افتتح أيضا معرض الاثار المؤقت "ولد الهدي"، وإنتهت الإحتفالية بفقرة الانشاد الديني والتي قدمتها فرقة سلطان العارفين بقيادة أحمد سليمان.

من جانبه قال الدكتور ممدوح عثمان أن المتحف الإسلامى بالقاهرة اكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية،حيث يحوى ما يزيد عن 100 ألف تحفة أثرية تمثل مراحل العصور الاسلامية المختلفة،ابتداءا من عصر الخلفاء الراشدين وحتى عصر أسرة محمد على والدولة الحديثة.
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
30 صورة من احتفالية المولد النبوي في أكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية
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