بورسعيد.. لقاء مع وزير المالية لبحث أزمة متضرري الحصص الاستيرادية

التقى النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، أحمد عبد النعيم نقيب المحامين في بورسعيد لبحث سبل الخروج من أزمة الأحكام التي تواجه أصحاب البطاقات الاستيرادية بالمحافظة.



وأوضح محمود حسين أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية عدة اتصالات من المتضررين والتجار، وكذلك من الغرفة التجارية، قام بعدها بتحديد الخطوات التي يتم التحرك من خلالها والتي تؤتي ثمارها لصالح المتضررين .



وكشف نائب بورسعيد أن الأيام القادمة ستشهد تنسيقا بين النواب والغرفة التجارية ونقابة المحامين، وذلك للتحرك في كافة الاتجاهات لحل الأزمة وتبرئة أبناء بورسعيد من الجرائم التي لم يرتكبوها.



وأوضح محمود حسين أنه جار التنسيق للقاء مع وزير المالية لتوضيح براءة أبناء بورسعيد وبحث السبل القانونية لإغلاق القضايا المنظورة أمام المحكمة.



ودعا محمود حسين القوى السياسية والمدنية للاتحاد من أجل مصلحة أبناء بورسعيد، مؤكدًا على ثقته في القيادة السياسية والقضاء المصري في مساندة المظلومين من أبناء بورسعيد.