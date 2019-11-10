قساوسة يشاركون في الاحتفال بـ المولد النبوي في المتحف الإسلامي.. صور

افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي، أمس، معرضا أثريا بعنوان "ولد الهدى"، فى إطار الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ويستمر المعرض لمدة شهر.



شارك في الإفتتاح الدكتور السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف في مصر ووكيل اول مجلس النواب، والدكتور عاشور مبروك عبد المنعم مدير عام وعظ القاهرة ممثلا عن الأزهر الشريف ومعه عدد من شيوخ الأزهر.



كما شارك أيضا القمص يوستوس فانوس بطرس كاهن كنيسة السيدة العذراء بمساكن ابو زعبل إبراشية شبين القناطر، والقس يوسف نجيب نيابة عن الانبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد بالقاهرة ممثلا الكنيسة المصرية.



ورصدت كاميرا موقع صدي البلد حضورا كبيرا من الزوار الذين حرصوا علي مشاهدة المعرض، وأبدوا إعجابهم بالقطع المعروضة،والتي قام بشرحها وكشف حكايتها الدكتور عبد الحميد عبدالسلام أبو عليو مدير إدارة التدريب والنشر العلمي بالمُتحف.



وأوضح عثمان مدير عام المتحف، أن هذا الإحتفال يأتى من منطلق حرص المتحف دائما على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،مشيرا إلي أنه ستقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية.