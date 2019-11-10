بعد تسجيل هاتريك في شباك سيلتا.. # ميسي يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد فوز برشلونة علي فريق سيلتا فيجو ب 4 أهداف مقابل هدف وحيد وأحرز ميسي الـ 3 أهداف الأولى لـ برشلونة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
فالفيردي يعكها.. ميسي يفكها
ميسي لو بيحط الفاولات بأيدو مش هيحطها بالسهولة دي.
عنوان السعادة هو :
"ميسي" 😀😍
الفاول عند ميسي اسهل من البلنتي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
فالفيردي يعكها.. ميسي يفكها
ميسي لو بيحط الفاولات بأيدو مش هيحطها بالسهولة دي.
عنوان السعادة هو :
"ميسي" 😀😍
الفاول عند ميسي اسهل من البلنتي.