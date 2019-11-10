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توك شو

بعد تسجيل هاتريك في شباك سيلتا.. # ميسي يتصدر تويتر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:24 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد فوز برشلونة علي فريق سيلتا فيجو ب 4 أهداف مقابل هدف وحيد وأحرز ميسي الـ 3 أهداف الأولى لـ برشلونة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏فالفيردي يعكها.. ميسي يفكها

‏ميسي لو بيحط الفاولات بأيدو مش هيحطها بالسهولة دي.

‏عنوان السعادة هو :
"ميسي" 😀😍

‎‏الفاول عند ميسي اسهل من البلنتي.
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