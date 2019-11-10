بعد تسجيل هاتريك في شباك سيلتا.. # ميسي يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد فوز برشلونة علي فريق سيلتا فيجو ب 4 أهداف مقابل هدف وحيد وأحرز ميسي الـ 3 أهداف الأولى لـ برشلونة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏فالفيردي يعكها.. ميسي يفكها



‏ميسي لو بيحط الفاولات بأيدو مش هيحطها بالسهولة دي.



‏عنوان السعادة هو :

"ميسي" 😀😍



‎‏الفاول عند ميسي اسهل من البلنتي.

