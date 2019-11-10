بحضور هانى شاكر.. افتتاح تجديدات نادى نقابة المهن الموسيقية بـ طلخا

افتتح الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، أمس، تجديدات نادي المهن الموسيقية بمدينة طلخا بالدقهلية بحضور كل من نادية مصطفى وفاطمة عيد وحلمي عبد الباقي، وخالد بيومى أعضاء مجلس نقابة الفنانين والمايسترو أحمد رمضان أحمد وكيل النقابة والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة الدقهلية وكان في استقبالهم سامح عبد المطلب وحازم محى الدين أعضاء نقابة الموسيقيين بالدقهلية .



تخللت مراسم الحفل بعض الفقرات الغنائية للفنانين هاني شاكر ومحمد شاهين وأحمد جمال ونادية مصطفى وفاطمة عيد.



وعبر هانى شاكر عن سعادته لوجوده بمحافظة الدقهلية لافتتاح هذا الصرح العظيم للموسيقيين الذين بالفعل يستحقون هذا المكان متمنيا أن يكون لديهم نادى في كل محافظة.



وأضاف حلمى عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين أن مستوى النادي يليق باسم نقابة الموسيقيين والنقابة العامة تتشرف بهذا المكان الذى جذب إعجاب الجميع .



وأشار خالد بيومى، وكيل النقابة العامة للموسيقيين إلى أن النقابة تقوم حاليا بانشاء مشروع علاجي ضخم يشمل خصم ٧٥%من تكاليف علاج اى عضو من الأعضاء وفى حالة عن قدرة العضو عن الدفع سيتم إعفائه بالكامل.



وأوضح أحمد رمضان سكرتير النقابة العامة للموسيقيين، أن جولات مجلس النقابة في المحافظات، والتي كان آخرها في محافظة الشرقية، وذلك بحضور النقيب ونادية مصطفى، مشيرا الى أنهم يعملون فى الوقت الحالى على إنهاء مشروع الإسكان في حدائق أكتوبر» والذى تأخر منذ عام ٢٠٠٧ وتم تسليمه.



وأضاف الدكتور علاء سلامة أستاذ في الكونسرفتوار ووكيل النقابة العامة للموسيقيين أن جمال المنصورة انطبع على جمال النادى فهو أنيق بحق.