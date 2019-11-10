مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

خضعت المغنية الأمريكية «مايلي سايرس» لعملية جراحية على حبالها الصوتية بعد اكتشاف مشاكل خلال نوبة التهاب اللوزتين الأخيرة.



وغادرت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا المستشفى بعد العملية الجراحية مباشرة، لكنها ستحتاج إلى عدة أسابيع للتعافي وفقًا لصحيفة مترو، عندما تم إدخالها إلى المستشفى لعلاج التهاب اللوزتين في الشهر الماضي، عثر الأطباء على مشكلة في الأحبال الصوتية لها، والتي كانت تعاني منها لسنوات دون علم.



ولن تتمكن المغنية الشهيرة من الغناء أو تسجيل الموسيقى حتى تشفى بالكامل، فعند اكتشافها للمشكلة قيل لها إنها بحاجة إلى إجراء العملية الجراحية قبل نهاية العام، وبحسب ما ورد وضعت مايلي في راحة صوتية لمدة "عدة أسابيع".



أخبرت مايلي المعجبين أنها كانت في حالة استراحة صاخبة منذ 3 أسابيع، حيث كانت تشارك صورة لنفسها خلال العمل بالتعليق: "على الصوت الباقي وليس الجسم".