AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:20 ص
مايلي سايرس
مايلي سايرس
Advertisements
عزة عاطف
خضعت المغنية الأمريكية «مايلي سايرس» لعملية جراحية على حبالها الصوتية بعد اكتشاف مشاكل خلال نوبة التهاب اللوزتين الأخيرة.

وغادرت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا المستشفى بعد العملية الجراحية مباشرة، لكنها ستحتاج إلى عدة أسابيع للتعافي وفقًا لصحيفة مترو، عندما تم إدخالها إلى المستشفى لعلاج التهاب اللوزتين في الشهر الماضي، عثر الأطباء على مشكلة في الأحبال الصوتية لها، والتي كانت تعاني منها لسنوات دون علم.

ولن تتمكن المغنية الشهيرة من الغناء أو تسجيل الموسيقى حتى تشفى بالكامل، فعند اكتشافها للمشكلة قيل لها إنها بحاجة إلى إجراء العملية الجراحية قبل نهاية العام، وبحسب ما ورد وضعت مايلي في راحة صوتية لمدة "عدة أسابيع".

أخبرت مايلي المعجبين أنها كانت في حالة استراحة صاخبة منذ 3 أسابيع، حيث كانت تشارك صورة لنفسها خلال العمل بالتعليق: "على الصوت الباقي وليس الجسم".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تصريح بعد العملية الجراحية.. نادية لطفي تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

ترشيحاتنا

بـ 3 جنيهات فقط.. طريقة عمل واقي الشمس في المنزل بمكونات طبيعية

نهائي دوري أبطال آسيا | مدرب الهلال السعودي يهاجم حكم المباراة.. ويكشف سر حزنه

أمر ملكي من العاهل المغربي بمناسبة المولد النبوي

كلمة حق.. نجم الأهلي السابق: المنتخب الأول ينتظر مصطفى محمد

حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب