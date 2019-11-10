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فن

استعانت بـ غاندى.. إليسا: لا تفقدوا الأمل في الإنسانية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
شاركت الفنانة اليسا جمهورها عبر موقع التغريدات العالمى توتير ، مقولة لـ "المهاتما غاندى " ، يتحدث فيها الانسانية .

وكتب اليسا: "يجب ألا تفقدوا الأمل في الإنسانية، إن الإنسانية محيط, وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرا" .

وحرصت اليسا على المشاركة فى المظاهرات اللبنانية فى الشوارع وهتفت مع الشعب منادية بسقوط النظام الحاكم.

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