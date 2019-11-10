استعانت بـ غاندى.. إليسا: لا تفقدوا الأمل في الإنسانية

شاركت الفنانة اليسا جمهورها عبر موقع التغريدات العالمى توتير ، مقولة لـ "المهاتما غاندى " ، يتحدث فيها الانسانية .



وكتب اليسا: "يجب ألا تفقدوا الأمل في الإنسانية، إن الإنسانية محيط, وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرا" .



وحرصت اليسا على المشاركة فى المظاهرات اللبنانية فى الشوارع وهتفت مع الشعب منادية بسقوط النظام الحاكم.



