مدحت العدل يكشف عن تفاصيل تعاونه مع ماجدة الرومي لأول مرة

أكد المؤلف والكاتب مدحت العدل، إنه من المقرر إطلاق أغنية الأرض ستبقى عربية والتى يتعاون فيها مع الفنانة ماجدة الرومى لأول مرة يوم 13 نوفمبر فى دولة دبى.



وأضاف العدل لـ صدى البلد ، أن الاغنيه تتبع مبادرة تحدي القراءة العربي، والتي أطلقت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حيث من المقرر أن تغنيها ماجدة الرومي في حفل ختام تلك المبادرة .



وتابع أن الأغنية مدتها ما يقرب من ٦ دقائق فقط، وتولى تلحين الاغنيه وتوزيعها اللبناني ميشال فاضل" .