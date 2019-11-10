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فن

لطيفة وأنغام تتبادلان التهاني بـ المولد النبوي.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
لطيفة و انغام
لطيفة و انغام
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مصطفى كرم
هنأت المطربة لطيفة صديقتها المطربة أنغام بحلول ذكرى المولد النبوي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت لطيفة لـ أنغام عبر صفحتها بتويتر قائلة: "‏‎كل سنه وانتى طيبه يا حبيبة قلبى"، لترد انغام عايها قائلة "انت أطيب يا لطيفة".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيهم عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎انغام المحترمه الي مشرفه مصر في كل مكان شابوووة" و "‏‎اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل عام وانتم بخير ‎".

ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.
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