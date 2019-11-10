لطيفة وأنغام تتبادلان التهاني بـ المولد النبوي.. شاهد

هنأت المطربة لطيفة صديقتها المطربة أنغام بحلول ذكرى المولد النبوي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وغردت لطيفة لـ أنغام عبر صفحتها بتويتر قائلة: "‏‎كل سنه وانتى طيبه يا حبيبة قلبى"، لترد انغام عايها قائلة "انت أطيب يا لطيفة".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيهم عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎انغام المحترمه الي مشرفه مصر في كل مكان شابوووة" و "‏‎اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل عام وانتم بخير ‎".



ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.