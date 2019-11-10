أحمد شوبير يوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية.. تعرف عليها

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى الجماهير المصرية، بعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون سبورت": "يجب أن تتواجد الجماهير في المدرجات بأعداد كبيرة في المباريات المقبلة من أجل دعم المنتخب الأوليمبي"، مؤكدا أن وجود الجماهير سيفرق كثيرا مع الفراعنة في المواجهات المقبلة.



وأضاف: "لاعبو المنتخب، لعبوا بروح قتالية بالأمس، وهذا ظهر جليا في جميع الكرات المشتركة، ونجحوا في تحقيق الفوز على اقوى فرق المجموعة"، مضيفا:"اللاعبون كان عليهم ضغوطات كبيرة قبل انطلاق البطولة، وهو ما اثر على ادائهم بالسلب امام مالي، ولكن لدينا ثقة كبيرة في تحسن الأداء في المباريات المقبلة".