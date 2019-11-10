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مقتل وإصابة 4.. هجوم إرهابي استهدف قوات الجيش في مالي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقي شخصان مصرعهما وجرح آخران خلال عملية إرهابية استهدفت الجيش المالي في موبتي شمال البلاد.

وقال بيان للقوات المسلحة في مالي نشر اليوم في العاصمة باماكو إن الجيش المالي تعرض لهجوم إرهابي في منطقة كونا التابعة لموبتي شمال البلاد، وأن "الإرهابيين وصلوا على متن الدراجات النارية وهاجموا محطة عسكرية؛ مما تسبب في مقتل مدنيين وسقوط جريحين، بينهما شرطي".
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