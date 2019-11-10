هاني رمزي يهنئ الأمة الاسلامية بـ المولد النبوي.. والجمهور يرد

هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره وأصدقاءه بالمولد النبوي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وغرد هاني رمزي عبر تويتر قائلا: "كل سنه وكل أصدقائى وأحبابى بخير بمناسبه #المولد_النبوى_الشريف".
ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "وانت بخير كلك ذوق واخلاق" و "حبيبي يانجم وانت بصحه وسعادة ياغالي" و "وانت طيب وبخير وسلامه يارب يا فنان و ربنا يوفقك في اللي جاي".
ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.
وغرد هاني رمزي عبر تويتر قائلا: "كل سنه وكل أصدقائى وأحبابى بخير بمناسبه #المولد_النبوى_الشريف".
ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "وانت بخير كلك ذوق واخلاق" و "حبيبي يانجم وانت بصحه وسعادة ياغالي" و "وانت طيب وبخير وسلامه يارب يا فنان و ربنا يوفقك في اللي جاي".
ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.