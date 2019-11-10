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فن

هاني رمزي يهنئ الأمة الاسلامية بـ المولد النبوي.. والجمهور يرد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره وأصدقاءه بالمولد النبوي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد هاني رمزي عبر تويتر قائلا: "‏كل سنه وكل أصدقائى وأحبابى بخير  بمناسبه ‎#المولد_النبوى_الشريف".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎وانت بخير كلك ذوق واخلاق" و "‏‎حبيبي يانجم وانت بصحه وسعادة ياغالي" و "‏‎وانت طيب وبخير وسلامه يارب يا فنان و ربنا يوفقك في اللي جاي".

ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.
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