هاني رمزي يهنئ الأمة الاسلامية بـ المولد النبوي.. والجمهور يرد

هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره وأصدقاءه بالمولد النبوي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وغرد هاني رمزي عبر تويتر قائلا: "‏كل سنه وكل أصدقائى وأحبابى بخير بمناسبه ‎#المولد_النبوى_الشريف".



ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎وانت بخير كلك ذوق واخلاق" و "‏‎حبيبي يانجم وانت بصحه وسعادة ياغالي" و "‏‎وانت طيب وبخير وسلامه يارب يا فنان و ربنا يوفقك في اللي جاي".



ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.