تحمل رسالة شديدة اللهجة.. الألمان يبعثون بصخرة هدية إلى ترامب

أرسل عدد من المواطنين الألمان هدية تحمل رسالة "شديدة اللهجة" إلى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، رغبة منهم في إيقاظ شعوره بعد إعلانه بناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك.



الهدية عبارة عن قطعة ثقيلة من جدار برلين الذي أسقطه الألمان لتوحيد بلادهم بعد انقسامها في الحرب العالمية الثانية إلى ألمانيا الشرقية والغربية، وبالتزامن مع ذكرى احتفالهم بتوحيد البلاد وسقوط الجدار أرداوا إعطاء ترامب درسًا للاستفادة من تجربتهم.



تولت جمع التبرعات مؤسسة Die Offene Gesellschat"" وقاموا بشراء قطعة من قطع السور المتناثرة منذ سقوطه وقرروا إرسالها إلى البيت الأبيض تذكيرًا منهم بمبدأ الولايات المتحدة "عالم بلا جدران" وفقًا لفوكس نيوز.



ورغم ذلك كان رد الفعل من البيت الأبيض غامضًا، فقد أرسل المواطنون الألمان طلبًا للسماح لهم بإرسال الهدية، لكنهم لم يتلقوا أي رد من الولايات المتحدة وترامب.