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ثقافة

فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
انتهت، أمس، فعاليات مهرجان المنيل للموسيقي الكلاسيكية للعام الثاني علي التوالي نوفمبر 2019، والتي أقيمت في متحف قصر المنيل.

المهرجان شهد إقبالا من محبي ومتذوقي الموسيقى، وجاء برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة، وتنظمه جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي الثالث.

وشاركت في حفل الختام فرقة المولوية التركية التي قدمت عدة فقرات نالت إعجاب الجميع، خاصة أن قائدها هو مؤذن مسجد السلطان أحمد في تركيا،و يتمتع بحلاوة الصوت، وقد بدأ الفقرات بأداء الأذان.

وحظي الحفل بحضور كبير علي رأسهم البرنس عباس حلمي الثالث رئيس الجمعية، والذي ألقى كلمة استعاد فيها ذكرياته عن الأسرة العلوية وأبائه وأجداده، حيث يحتفظ بذاكرة قوية عن الأحداث التي مرت عليه حتي الأن.

وبالعودة للتاريخ فإن المولوية هي أحد الطرق الصوفية السنية،ومؤسسها الشيخ جلال الدين الرومي (604 هـ - 672 هـ = 1207 - 1273 م). وهو أفغاني عاش معظم حياته في مدينة قونية التركية، وقام بزيارات إلى دمشق وبغداد. وهو ناظم معظم الأشعار التي تنشد في حلقة الذكر المولوية.

وتشتهر الطريقة المولوية بما يعرف بالرقص الدائرى لمدة ساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحى فيتخلصون من المشاعر النفسانية ويستغرقون في وجد كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود الإلهي كما يرون.
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
فرقة المولوية والسلطان أحمد.. ختام رائع لـ مهرجان المنيل للموسيقى الكلاسيكية.. فيديو وصور
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