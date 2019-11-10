AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش البريطاني يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
حذر رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، وذلك في مقال له على صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية.

وقال كارتر في مقاله بعنوان "روسيا المتهورة قد تشعل حربا جديدة بالخطأ" مقتبسا مقولة الإمبراطور البيزنطي موريكيوس إن:"الأمة التي تنسى من دافعوا عنها ستصبح نفسها يوما طي النسيان"، مشيرا إلى أهمية الالتفات إلى الدروس التي يقدمها التاريخ، الذي لا يلقي الكثيرون لها بالا. خاصة وأن التاريخ له تأثيره على السياسات المعاصرة، واصفا الفترة الحالية بأنها الأقل استقرارا منذ الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن دولا مثل الصين وروسيا وإيران تقحم نفسها في المشهد السياسي الدولي بما يشكل تحديا للأمن والمصالح الغربية، فضلا عن تهديدها للاستقرار والازدهار الاقتصادي أيضا.

وتابع:"لم يقتصر التهديد على دول بل امتد إلى تنظيمات تستخدم الإرهاب للانقضاض على أسلوب الحياة الغربي مثل تنظيم داعش. وهذا النوع من التهديد للقيم الغربية في عقر أوروبا يأتي من موجات ضخمة وغير مسبوقة من المهاجرين".

ويشدد كارتر على أن الغرب يجب أم يتعلم الدروس والعبر من التاريخ، خاصة خلال الفترة التي تعج بمتغيرات في العصر الجاري، والتي يقول إنها أعمق وأسرع مما اعتادته البشرية خلال تاريخها باستثناء فترة الحربين العالميتين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حقيقة فرض 3 جنيهات على كل مصلٍ قبل صلاة الجمعة.. جابر طايع يجيب

معزة ذكية.. أرادوا إطعامها لـ نمر مفترس فصحابته لمدة 4 سنوات

البطل الحقيقي لـ ما تيجي يا مليجي بـ نصيبى وقسمتك: بكيت عندما شاهدت الحلقة

الجدة والحفيد.. عاتبته على السهر خارج المنزل فأنهى حياتها بـ المنوفية

تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ من الاحتراق

بـ 3 جنيهات فقط.. طريقة عمل واقي الشمس في المنزل بمكونات طبيعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

تحمل رسالة شديدة اللهجة.. الألمان يبعثون بصخرة هدية إلى ترامب

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير