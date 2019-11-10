ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

بالضرب المبرح والضغط فوق رأسها انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمعلمة تنهال ضربًا على طالبة في مدرسة أمريكية مما أثار صدمة وجدل المجتمع الأمريكي والعالم.



تعرضت تلميذة في الصف الثانوي للاعتداء على يد معلمتها في ولاية تكساس، حيث قامت المعلمة بضرب الفتاة بقوة وألقتها في الأرض وضغطت فوق رأسها بقدميها.



انتشر مقطع الفيديو مثيرًا ضجة على مواقع التواصل بعد أن التقطته أحد الطلاب داخل مدرسة ليمان الثانوية للمعلمة التي تدعى «تيفاني شادل لانكفورد» 32 عامًا.



تم نقل الطالبة إلى المستشفى بسرعة لدخولها في حالة حرجة، وقررت إدارة المدرسة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمة قائلين بأنهم بالفعل اتخذوا إجراء حاسم مباشر عند وقوع الحادثة.