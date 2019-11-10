21 قتيلا و8. 2 مليار دولار .. خسائر الكوارث الطبيعية في الصين خلال أكتوبر

أعلنت وزارة الطواريء الصينية أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي تسببت في مقتل 21 شخصا وتدمير منازل ومحاصيل ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 77ر19 مليار يوان (حوالي 8ر2 مليار دولار).



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الصين تضررت خلال شهر أكتوبر من الجفاف والأعاصير، فيما سببت زلازل ودرجة الحرارة المنخفضة وكوارث الثلوج وحرائق الغابات خسائر متفاوتة، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية أثرت على نحو 23 مليون شخص، فيما تمت إعادة توطين 304 آلاف شخص.



وأضافت الوزارة أن التأثير الإجمالي الناتج عن الكوارث الطبيعية خلال الشهر الماضي يعد أقل من الفترة المماثلة في الخمسة أعوام الماضية، حيث انخفض عدد القتلى والمفقودين وتعداد الأشخاص الذين أعيد توطينهم وعدد المنازل المنهارة بنسبة كبيرة.