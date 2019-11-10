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منوعات

طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية توقعاتها لحالة الطقس يوم الاثنين.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منظم أنحاء المملكة.

وشهدت المملكة يوم السبت هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، وعدد من مراكز محافظة الوجه، ومركز تبوك، والتي كانت من خفيفة إلى متوسطة.

وفيما يتعلق باليوم الأحد، فالمتوقع في ظل تلبد السماء بالغيوم هطول المزيد من الأمطار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من مدينة الجوف.

كما أشارت الهيئة إلى توقع الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ودعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي الرياض والقصيم إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية. بحسب صيغة "المرصد".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن المديرية تهيب بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.عملت

طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور
طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور
طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور
طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور
طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور
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