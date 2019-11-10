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أخبار العالم

لأول مرة.. بشار الأسد يكشف سبب احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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دعاء أبوهشيمة
كشف الرئيس السوري بشار الأسد، خلال مقابلة له مع قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الانجليزية، السر وراء احتجاز السلطات البريطانية لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وقال الأسد، خلال المقابلة المقرر إذاعتها كاملة غدا الاثنين في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، إن "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، جاء بهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده".

وتابع قائلا: إنه كان هناك توقع من السوريين أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا.

وأضاف: "كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين.. المعارضة المسلحة المعتدلة... ملائكة الخوذ البيضاء، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم، ولذلك كان يجب أن يعانوا".

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