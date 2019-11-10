تفاصيل الحصول على وحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى.. فيديو

قالت فرح سعيد إن مشروع الإسكان الاجتماعى إنجاز حقيقى يضاف للإنجازات الكثيرة التى تمت فى الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن مكاتب البريد ستبدأ اليوم فى استقبال الطلبات الراغبين فى حجز الإعلان الـ12 لوحدات الإسكان الاجتماعى.





وأشارت فرح سعيد، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة – بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).وأضافت فرح سعيد، أنه يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 /11 /2019 : 10 /11 /2019، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.وأوضحت فرح سعيد، أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع.