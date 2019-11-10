هنفطر إيه النهارده.. بطاطس مهروسة بالبيض بطريقة شهية

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم، حيث تمنح الجسم الطاقة اللازمة لبدء يومه، لذا يفضل تناول وجبة صحية متكاملة في الصباح للحصول على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية، ومن أشهى الوجبات السهلة والصحية والمناسبة للإفطار هي البطاطس المهروسة بالبيض.



مدة تحضير بطاطس مهروسة بالبيض: 20 دقيقة

الكمية: تكفي لـ 3 أفراد (يمكنك زيادة الكمية على حسب العدد)



مكونات بطاطس مهروسة بالبيض:



2 ثمرة بطاطس

2 بيضة

2 ملعقة زبدة

ملح و فلفل أسود



طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالبيض:



قومي بتقشير البطاطس وسلقها في الماء على النار.



اهرسي البطاطس في وعاء عميق.



في مقلاة على نار هادئة، اخفقي البيض مع الزبدة وقلبيه.



بعد أن ينضج البيض أضيفيه على البطاطس مع الزبدة.



ضعي الملح والفلفل الأسود وقلبي البطاطس والبيض معًا.