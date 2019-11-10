1388 إسترليني.. تكلفة إطلالة ميجان ميركل في آخر ظهور

تألقت دوقة ساسكس ميجان ميركل أمس برفقة أفراد العائلة الملكية، في أول ظهور جماعي للعائلة معًا منذ ولادة ميجان ميركل لطفلها الأول الأمير أرتشي.



وظهرت ميجان ميركل في إطلالة ملكية فخمة غالية الثمن، حيث ارتدت فستانا أسود ومعطف باللون الكحلي من سينتالر، وجاء سعره 1388 جنيها إسترلينيا، ومزين بحزام أسود على الخصر.



كما ارتدت ميجان ميركل حذاء شتوي حتى الركبة " بوت " وجاء سعره 620 جنيه إسترليني، كما اختارت ميجان زوج من القفازات السوداء الجلدية، وقبعة على شعرها.