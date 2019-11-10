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استكشاف حيوان غريب يمهد لحل لغز أبو الهول.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
أبو الهول
أبو الهول
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد 10-11-2019.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
السيسى يزور أكاديمية الشرطة..ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد..ويؤكد: تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحياتية التامة عند انتقاء العنصر البشرى فى جهاز الأمن

الأهرام
رئيس الوزراء يتابع تفاصيل وخطوات الحجز الإليكترونى للمناطق الصناعية عبر البوابة الحكومية

أخبار اليوم
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اليوم السابع
التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى

المصرى اليوم
وزير الآثار: نحاول استكشاف " حيوان غريب جدًا" يمهد لحل لغز " أبو الهول"


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