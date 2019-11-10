استكشاف حيوان غريب يمهد لحل لغز أبو الهول.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد 10-11-2019.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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