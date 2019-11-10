عاصي الحلاني لـ صدى البلد: لن أتحدث عن تبرعي بأجري لـ مهرجان الموسيقى العربية.. وابني الوليد يستحق الغناء بجواري.. واتجاهي إلى السينما ممكن

عاصي الحلاني لـ "صدى البلد":

لن أتحدث عن تبرعي بأجري لـ مهرجان الموسيقى العربية

ابني الوليد يستحق الغناء بجواري

اتجاهي إلى عالم السينما ممكن

بداية.. حدثنا عن مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.



ما حقيقة تبرعك بأجرك من حفل مهرجان الموسيقى؟



حدثنا عن مشاركة ابنك "الوليد" معك في الحفل؟

هل من الممكن أن تقوم بتقديم اللون الغنائي الشعبي؟

ما سبب تأجيل الألبوم الخاص بك؟

حدثنا عن مشاركتك في موسم الرياض هذا العام..



هل من الممكن أن نرى عاصي الحلاني في عمل سينمائي؟

بعد الأوضاع في لبنان.. ماذا تقول لمن يحاول تخريب الأوطان؟

هل لديك نية لطرح عمل غنائي للبنان؟

حقق الفنان عاصي الحلاني، العديد من النجاحات على مدار مشواره الفني الحافل، كما تألق بإحيائه حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28."صدى البلد" التقى النجم اللبناني للحديث عن مشاركته في المهرجان وعن أعماله القادمة وكان هذا الحوار:مهرجان الموسيقى العربية هو مهرجان مهم جدًا، فهو يعطي قيمة للفن العربي ويعرض الصورة الجيدة عن الفن المصري والعربي بشكل عام، ويستقطب نجوما من كل أنحاء الوطن العربي وهذا شيء مهم، خاصة أن المهرجان متاح لكل الفنانين العرب وليس لدولة بعينها، لذلك أنا دائما أحب أن أشارك في هذا المهرجان وأتمنى أن تكون كل سنة أفضل من السنة التي تسبقها.عندما يقوم الإنسان بالتبرع أو فعل أي عمل خيري من المفترض أن لا يتحدث عن الأمر، لذلك أنا لا أريد أن أتحدث حول هذا الموضوع، ولكن بالطبع مهرجان الموسيقى العربية يستحق منا كل الدعم.لقد أحببت أن يشاركني الغناء لأنني على يقين أنه يستحق أن يقف على خشبة المسرح بجواري، وإن كان لا يستحق الوقوف بجانبي ما كنت دعيته لمشاركتي الغناء، وإن كان هناك أي شاب آخر يمتلك صوتا جيدا كنت قمت بدعوته للغناء دون شك.بالفعل هناك أغنية شعبية في ألبومي الجديد كلمات الشاعر غانم جاد شعلان، وألحاني، وهي أغنية تحمل المود الشعبي، ولكن الكلام يحمل موضوعًا، ونحن حرصنا على أن تكون المزيكا شعبية، لكن الموضوع به مضمون.قمت بتأجيل طرح الألبوم لأنني قمت بضم أغنيتين إضافيتين على العدد الأساسي للألبوم، فقد قمت باستبعاد بعض الأغاني وإضافة البعض الآخر، كما أن الأوضاع اللبنانية جعلتني أقوم بتأجيل صدور الألبوم لأستقر على طرحه في عام 2020.كان لقاءً رائعا بيني وبين نجوى كرم وديانا وملحم زيم على مسرح واحد وأن نقوم بالغناء سويا، لقد كان مهرجان رائعا للغاية، وضم عددا كبيرا جدا من الأحباء السعوديين، كان مهرجانا من المهرجانات الرائعة وموسم الرياض بشكل عام شيء مبهر.من الممكن، وبالفعل عرُضت عليّ العديد من الأفلام ولكنني لم أقتنع بأي سيناريو تم عرضه علي، وإذا وجدت سيناريو مناسبا من الممكن أن أخوض التجربة هذا شيء وارد لكنه ليس مؤكدًا.نحن أناس نحب الحياة والفرح ونحب بعضنا البعض، وهذا هو الإنسان العربي، بعض الجهات تحاول التشويه، هؤلاء هم السوس الذي يخرب في الوطن العربي، والمتخصصون في التفجير والتخريب هؤلاء عالم لا تشبهنا، ولا يشبهوا الإنسان المسلم، هذا ما كنت أقصده، صورة الإنسان العربي المسالم التي تدعو للمحبة، وهذه رسالة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، رسالة المحبة والتعايش وتقبل الآخر.سوف أقوم بطرح أغنية وطنية قريبًا تتحدث عن الوطن العربي بشكل عام ولا تخص لبنان بشكل خاص، وهي تتحدث عن حب الوطن.