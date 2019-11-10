مانشستر يونايتد يخشى تعميق جراحه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره برايتون، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وتمثل المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، والذي يبحث عن تخطي الهزيمة الماضية وتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما فاز في 3 وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزائم مثلهم.



ويخشى مان يونايتد تعميق جراحه أمام برايتون المتوهج، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام بورنموث في الجولة الماضية بهدف دون رد.



ويفتقد مانشستر يونايتد في المباراة لجهود، بول بوجبا، إيريك بايلي وتيم فوسو مينساه بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة مكتوميناي ولينديلوف للسبب ذاته، فيما يغيب آشلي يونج نظرًا لإيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، خلف برايتون الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة.