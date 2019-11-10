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مرأة

نصائح الدكتور هاني الناظر لأصحاب هذه الأمراض

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
نصائح الدكتور هاني
نصائح الدكتور هاني الناظر
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رضوى حسام
نشر الدكتور هاني الناظر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي نصائح بخصوص التعرض لأشعة الشمس، وأكد خلاله ان شمس الظهيرة خاصة في الساعات فيما بين الساعة ١١ - الظهر خطر جدا على البشرة في جميع فصول السنة، ولا يقتصر الأمر على فصل الصيف فقط كما يعتقد البعض .

حيث أكد ان الحروق والالتهابات التي تصيب الجلد خاصة منطقة الوجه بسبب التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة على مدار العام لذلك يُنصح بعدم التعرض للشمس في هذا الوقت واستخدام واقي من الشمس .

وطالب اصحاب البشرة البيضاء والحساسة والأطفال بالحذر لأنهم يعانون من حروق أشعة الشمس أكثر من غيرهم، أما للذين يعانون من الحساسية الضوئية ومرض الذئبة الحمراء ومرض الحزاز ومرض الوردية والبهاق فنصحهم بعدم التعرض للشمس نهائيا في هذا الوقت واذا كان من الضروري النزول في هذا الوقت فيجب استخدام الشمسية او كريمات الوقاية من الشمس .
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