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أخبار البلد

شعراوي: جولات ميدانية بالمحافظات للاستماع لآراء المواطنين حول أداء القيادات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعي التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بجميع محافظات الجمهورية.

وطالب اللواء محمود شعراوي، فرق الرصد، بالاستماع إلى آراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع في الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنه سيقوم بجولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز فى محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للمحافظات والتى كان آخرها الأسبوع الماضى بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، خاصة بعد تلقى الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدنى مستوى الخدمات اليومية وتراكم القمامة فى بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى الشارع.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه سيتابع أولًا بأول تقارير فرق الرصد الميدانى عقب الجولات التى سيقومون بها والتى ستبدأ قريبًا، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التى ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التى تقدمها المحليات للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة لن تتهاون مع أى مخالفات سيتم رصدها أو تقصير فى أداء العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستستمر فى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أى مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة، ومن سيثبت تقصيره فى أداء عمله سيتم إستبعاده بالتنسيق مع المحافظين.

وشدد الوزير على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى جميع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.
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