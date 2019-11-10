بعد إصابة ويل سميث به.. معلومات عن سرطان القولون والوقاية منه

إليك كل ما يمكن معرفته عن سرطان القولون ومعلومات صادمة عنه:

أعراض سرطان القولون الحميد

أعراض سرطان القولون عند الرجال

أعراض سرطان القولون عند الأطفال

عن أبرز أعراض سرطان القولون والمستقيم عند الأطفال تعتمد على مكان الورم، وهى:

وبجانب أعراض سرطان القولون عند الأطفال قد تشمل اختبارات تشخيص سرطان القولون والمستقيم ومراحلة ما يلي:

أعراض سرطان القولون متأخرة

المرحلة 0 لسرطان القولون

المرحلة 1 لسرطان القولون

المرحلة 2 لسرطان القولون

المرحلة 3 لسرطان القولون

المرحلة 4 لسرطان القولون

مرحلة 4B. تشير هذه المرحلة الأكثر تطورًا من سرطان القولون إلى انتشار السرطان إلى موقعين أو أكثر بعيدًا، مثل الرئتين والكبد.





أعراض سرطان القولون الخبيث

أعراض سرطان القولون والمستقيم وأسبابه

وثق الفنان ويل سميث، لحظة دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة، حيث يقوم باستئصال ورم سرطانى فى القولون.وقال ويل سميث البالغ من العمر 51 عامًا، إنّ الوقت حان لإجراء عملية لإزالة ورم سرطاني بالقولون، بعد أن قال الطبيب له إنه من الضرورى إجرائها خاصة أنك تتقدم فى العمر.وظهر ويل سميث فى الفيديو الذى قام بتسجيله، وهو يوثق من خلاله لحظة إجرائه العملية، حيث يخضع إلى فحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورمًا وقام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.وأخبر الطبيب النجم العالمى سميث: "تؤكد النتائج أنه ورم ما قبل السرطان، وأن خمسة وتسعين في المئة من سرطانات القولون تنشأ من هذا النوع من الأورام الحميدة التي كانت في قولونك"، كما وصف الطبيب سميث بأنه محظوظ بأنه تم اسئصاله في وقت مبكر، وفقًا لما نشرته مجلة بيبول الأمريكية.وأضاف الطبيب قائلا: "لو لم تكن الخلايا معروفة، فإنها تستمر في النمو والنمو والنمو عند الرجال الأمريكيين من أصول إفريقية، وكان من الممكن أن يكون لديك أعراض نمطية أقل، وبحلول الوقت، كان من الممكن أن ينتشر في جميع أنحاء جسمك".أسباب عديدة لسرطان القولون يجب أن تنتبه لها أبرزها الوراثة والتاريخ العائلي للإصابة، ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون والإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون والإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنةتعد أبرز أعراض سرطان القولون الحميد؛ ألم فى البطن وقد يكون نتيجة لتكون زوائد جلدية حميدة ويمكن التخلص منها بواسطة المنظار وتحتاج متابعة كل 6 أشهر لأن الكثير منها قد يتحول إلى أورام.تعد أبرز أعراض سرطان القولون وأسبابه انخفاض الوزن فجأة وبشكل ملحوظ انتفاخ البطن والشعور بالألم مع الإصابة بنوبات من الإسهال والإمساك لفترة طويلة ودخول الحمام المتكرر.وأبرز أعراضه أيضا؛ الشعور بالرغبة فى القيء المستمر والشعور بالغثيان بشكل مبالغ فيه واضطراب الجهاز الهضمى.تعد من أبرز العلامات التحذيرية الأخرى هى ظهور الدم في البراز والإصابة بفقر الدم وتعد في النصف الأيمن من القولون، لا يرى فيها دم بل يظهر دم خفي ونزف في الأمعاء.ويعد السبب الرئيسي لسرطان القولون وصعوبة علاجه هو تجاهل الأعراض، حيث إن معرفة المريض بالإصابة تجعل فرص الشفاء كبيرة جدا، فتصل نسب التعافي لــ 90%.يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق وجود حالات وراثية معينة مثل داء البوليبات، ولكنها لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند الكثير من الأطفال.-أورام المستقيم أو أسفل القولون ألمًا في البطن أو الإمساك أو الإسهال.-الأورام الموجودة في جزء القولون على الجانب الأيسر من الجسم قد تسبب:نتوء في البطن.فقدان الوزن دون سبب معروف.الغثيان والقيء.فقدان الشهية.دم في البراز.فقر الدم.الفحص البدني والتاريخ.الأشعة السينية للصدر.الأشعة المقطعية للصدر والبطن والحوض.التصوير بالرنين المغناطيسي.فحص العظام.أعراض سرطان القولون يجب أن تنتبهى لها.. وإليك أبرز الأعراض ومراحل تطوره من 0 إلى المرحلة الرابعة:هذا هو أقرب أشكال سرطان القولون ويعني أنه لم ينمو بعد الغشاء المخاطي، أو الطبقة الأعمق من القولون.تشير المرحلة الأولى من سرطان القولون إلى أن السرطان قد تطور إلى الطبقة الداخلية من القولون، والتي تسمى الغشاء المخاطي، إلى الطبقة التالية من القولون، والتي تسمى تحت المخاطية، ولم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية.في المرحلة الثانية من سرطان القولون، يكون المرض أكثر تطورًا بقليل من المرحلة الأولى وقد نما إلى ما بعد الغشاء المخاطي وتحت المخاطية. ويتم تصنيف سرطان القولون من المرحلة 2 إلى المرحلة 2A أو 2B أو 2C.مرحلة 2A. لم ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية أو الأنسجة القريبة. بل وصلت إلى الطبقات الخارجية للقولون. لكنه لم ينمو تماما من خلال.مرحلة 2B. لم ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية، لكنه نما عبر الطبقة الخارجية للقولون وإلى الصفاق الحشوي. هذا هو الغشاء الذي يحمل أعضاء البطن في المكان.مرحلة 2C. لم يتم العثور على السرطان في الغدد الليمفاوية القريبة ، ولكن بالإضافة إلى النمو من خلال الطبقة الخارجية من القولون، فقد نمت لتصبح أعضاء أو هياكل قريبة.تصنف المرحلة 3 من سرطان القولون في المرحلة 3A و3 B و3 C على النحو التالي:المرحلة 3A. نما الورم إلى أو عبر الطبقات العضلية من القولون ويوجد في الغدد الليمفاوية القريبة. لم ينتشر إلى العقد البعيدة أو الأعضاء.3B المرحلة. نما الورم من خلال الطبقات العليا من القولون واخترق الصفاق الحشوي أو يغزو الأعضاء أو الهياكل الأخرى ويوجد في الغدد الليمفاوية 1-3. أو أن الورم لا يمر عبر الطبقات الخارجية لجدار القولون بل يوجد في 4 أو أكثر من العقد اللمفاوية القريبة.مرحلة 3C. نما الورم إلى ما وراء الطبقات العضلية والسرطان موجود في أربعة أو أكثر من الغدد الليمفاوية القريبة ، ولكن ليس في أماكن بعيدة.تصنف المرحلة 4 من سرطان القولون إلى فئتين، المرحلة 4A و4 B:مرحلة 4A. تشير هذه المرحلة إلى أن السرطان قد انتشر إلى مكان بعيد، مثل الكبد أو الرئتين.منخفضة الدرجة مقابل الدرجة العاليةبالإضافة إلى التدريج، يصنف سرطان القولون أيضًا إما بدرجة منخفضة أو بدرجة عالية. عندما يفحص أخصائي علم الأمراض الخلايا السرطانية تحت المجهر، فإنه يعين عددًا من 1 إلى 4 استنادًا إلى مدى ظهور الخلايا كخلايا سليمة.لا يمكن علاج سرطان القولون إلا من خلال معرفة مرحلة تطور المرض فى المراحل المبكرة منه، فإذا تم العثور على سرطان القولون، فغالبًا ما تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات إضافية لتحديد حجم الورم وما إذا كان قد انتشر خارج القولون. قد تشمل الاختبارات التشخيصية التي يتم إجراؤها تصوير البطن والكبد والصدر ، مثل الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.قد تكون هناك حالات لا يمكن فيها تحديد مرحلة المرض بشكل كامل إلا بعد إجراء جراحة القولون. بعد الجراحة، يمكن لأخصائي علم الأمراض فحص الورم الرئيسي، إلى جانب الغدد الليمفاوية التي تمت إزالتها، والتي تساعد في تحديد مرحلة مرضك.ويمكن العلاج سرطان القولون مبكرا واكتشافه من خلال القيام ببعض الفحوصات الطبية مبكرا فبعيدا عن أعراض سرطان القولون يجب القيام بفحص الدم غير المرئي في البراز لمن تجاوزوا سن الأربعين بشكل دوري والقيام بعمل إشاعات مقطعية أو رنين مغناطيسي ذلك لأن تقدم العمر يؤدي إلى ضعف الأجهزة الحيوية داخل الجسم مما يجعلها أكثر تعرضا للأمراض والفيروسات.