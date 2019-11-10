إزالات فورية لـ 59 حالة تعد وبناء مخالف خلال 5 أيام بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية، ومنها في المهد لـ 59 حالة تعدي وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الـ5 أيام الماضية، مؤكدًا تطبيق القانون بكل قوة لإستعادة أراضي الدولة وحق الشعب، داعيًا جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات.‎





وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة البلينا نفذ حملة إزالات مكبرة بقرية برخيل، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و7 قررايط و12 سهمي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة شنت حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد بمجلس قروي الزوك على مساحة 17.5 قيراط أراضي زراعية.





وقال " الأنصاري" أن مركز ومدينة طما أزال مبنى خارج الحيز العمراني إزالة فورية بقرية أم دومة، على مساحة 100 متر، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة المراغة نفذ إزالة فورية لـ 13 حالة تعد على مساحة 12 قيراطا و30 سهم أراضي زراعية بقريتي "بناويط، وأولاد اسماعيل".



