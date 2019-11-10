الشرطة قبضت عليه.. مؤرخ روسي شهير يرتكب جريمة لا تغتفر بحق سكرتيرته

بعد شكوك حول قيامه بجريمة مروعة، قبضت الشرطة الروسية في مدينة سانت بطرسبرج على مؤرخ شهير للاشتباه في قتله طالبة سابقة.



كان ما قاد الشكوك حول أوليج سوكولوف؛ وجود أطراف امرأة في حقيبة عثر عليها تعود للرجل بعدما سقط في النهر تحت تأثير الكحوليات.



وسقط الأستاذ الجامعي سوكولوف متأثرًا بحالة السكر التي كان عليها في نهر مويكا، وكان يحاول بالفعل التخلص من أطراف المرأة.



بعد ذلك، توجهت الشرطة إلى منزل سوكولوف، حيث اكتشفوا جثة مقطوعة الرأس لأناستازيا يششنكو، البالغة من العمر 24 عاما، والتي شاركته في تأليف عدد من الأعمال.

