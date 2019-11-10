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ثقافة

مسرح طنطا كامل العدد في ختام عرض كأنك تراه

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
شهد مسرح المركز الثقافى بطنطا إقبالا كبيرا على عرض مسرحية "كأنك تراه" خلال فترة العروض التى يقدمها البيت الفنى للمسرح بمدينة طنطا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام 2019- 2020، والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث .

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، سلمى الديب، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود، وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب والعلاقة بين المسلم والمسيحي، والإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني، الجدير بالذكر ان العرض يختتم عروضة الليلة 9 من نوفمبر الجارى.
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