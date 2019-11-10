تعرف على مبادرة الغرفة التجارية لخفض الأسعار وضبط الأسواق.. فيديو

كشف فيصل عبد العاطى، المتحدث الإعلامى باسم الغرفة التجارية، عن مبادرة الغرفة التجارية لخفض الأسعار لمصلحة المواطن والتاجر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تحولا في الأسعار.



وقال فيصل عبد العاطي، خلال حواره على التليفزيون المصري، إن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على ضبط آلياتها لضبط السوق، وأصبح لديها منافذ ومعروضات كثيرة في كل مكان بالجمهورية.



وأوضح المتحدث الإعلامى للغرفة التجارية، أن هناك تنسيقا كاملا بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين، مشيرا إلى أنه تم افتتاح أكبر مركز تجاري للملابس الجاهزة تصنيع محلي و70% منها للتصدير.



وأضاف أن الصناعة المصرية سيكون لها تحول كبير خلال الفترة القادمة، وهذه بداية جيدة للقطاعات الأخرى، منوها بأن الهدف هو تغطية السوق المحلية ثم الصادرات، وهذا ما تدعمه الدولة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





